A股三大指數26日開盤走跌，且跌勢繼續擴大。

上證指數開盤報3538點，跌12點，跌幅0.35％；截至10點17分，報3492.43點，跌57.97點，跌幅1.63％。

深成指開盤報14982點，跌45點，跌幅0.3％；現報14770點，跌258.33點，跌幅1.72％。

創業板指數開市報3450點，跌18點，跌幅0.55％；現報3403.07點，跌66.8點，跌幅1.93％。

在概念股表現方面，房地產、金融、石油、水泥、電力股偏弱；煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工股表現相對平穩。

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