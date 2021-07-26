肯德基8／3日起開放內用服務 10:592021/07/26 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心公布7/27起疫情警戒由三級調降至二級，肯德基為維護消費者與員工健康，並遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施。（示意圖，shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心公布7/27起疫情警戒由三級調降至二級，肯德基為維護消費者與員工健康，並遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施，包括：不同桌間保持1.5公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等，預定8/3起配合各縣市政府規定開放。 肯德基自三級警戒後實施之暫停餐廳內用服務等防疫措施將延長至8/2，期間持續提供「預訂快取」、「零接觸外送」、「車道快取GO」等外帶及外送服務，感謝消費者配合與支持。 雲林迎餐飲業報復性消費 漁民搶收水產 添好運、了凡 推餐盒357訂閱制 #肯德基 #消費者 #各縣市政府 #餐廳內用 #快取 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夜探百貨公司微醺小天地 洋酒配台式餐點讓你大開眼界 09:172021/07/26 生活 大學指考28日登場 新北5考場周邊紅線可臨停接送 10:172021/07/26 生活 三級警戒重創內需 每人增加1.8萬負債 工商業籲9／1發消費券 在野立委要蔡蘇陳捐薪 04:102021/07/26 焦點要聞 花蓮吉安鄉立幼兒園 下月提前開學 04:102021/07/26 地方新聞 1分鐘讀財經》半導體護國神山群法說 攜手美股超級財報周扛台股多頭大旗 08:312021/07/26 財經 不只打麻將 染疫高風險場所曝 6地點感染率逾5成 10:052021/07/26 生活 軍警憂手臂成為高端疫苗試驗品 李德維：接到許多陳情 09:422021/07/26 政治 《鋼鐵股》中鋼股東會紀念品 7月30日至8月13日發放 10:182021/07/26 財經 北部變天時間曝 中南部今起連10天強對流恐致災 08:092021/07/26 生活 工業地交易熱 桃園奪一哥 04:102021/07/26 產業．科技 NBA》沃神爆里歐納德只想留快艇 下季已提前報銷 09:072021/07/26 體育 生活熱門新聞 打了可出國？高端老總超自信 秒被專家打臉 - 生活 指揮中心開放混打 名醫揭保護力最強大的疫苗組合 - 生活 北部變天時間曝 中南部今起連10天強對流恐致災 - 生活 胰臟癌早期難察覺 醫曝高危險群：有8大症狀要注意 - 生活 妻拿30公分塞尪「後門」拔不出 醫急開刀笑：還很有電 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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