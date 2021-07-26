中央流行疫情指揮中心公布7/27起疫情警戒由三級調降至二級，肯德基為維護消費者與員工健康，並遵循各縣市政府指導，已積極整備餐廳內用等相關防疫管理措施，包括：不同桌間保持1.5公尺用餐距離、同桌安排梅花座或隔板等，預定8/3起配合各縣市政府規定開放。

肯德基自三級警戒後實施之暫停餐廳內用服務等防疫措施將延長至8/2，期間持續提供「預訂快取」、「零接觸外送」、「車道快取GO」等外帶及外送服務，感謝消費者配合與支持。