疫情降至二級，民生消費可望出現轉機，房價是否也將伺機而動？台灣房屋集團趨勢中心統計疫情前後六都房價變化，與疫情爆發前的2019年相比，今年六都房價全數上漲！中南部的漲勢最猛烈，台南從14.5萬元勁揚至16.7萬元，漲幅高達15.2%，奪下六都漲價王冠軍！台中房價揚升11%居次；高雄近兩年多來，房價也走升7.7%，台北從62.3萬元漲到65.9萬元，漲幅5.8%，為北三都之最；新北亦價漲5.5%；桃園則揮別1字頭，均價由19.5萬元上升至20.2萬元。六都房價有志一同的「疫湧而上」！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫情期間六都房價不降反漲，有四大原因：第一，疫情控制穩當，去年疫情爆發至今，台灣僅今年三月至今為嚴峻，帶看交易暫緩，但近一年半整體買氣需求仍旺；第二，游資豐利率低，疫情下各國紓困救市，推高市場游資水位，加上利率仍處低檔，高資產族為求抗通膨，積極出手，將部分資金停泊到房市，助漲房價。第三，建築成本提高，土地缺乏、價格頻漲，加上營造業缺工缺料，成本大幅提升，新案帶動整體市場價漲；第四，房地合一新政，房地合一2.0劍指預售屋，部分建商延到成屋再賣，導致市場供給減少，價格易漲難跌。

觀察六都房價漲幅，呈現出「北溫中南熱」的情況，台南甚至短短兩年多就漲了15.2%，漲聲相當宏亮！台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，中南部漲勢較北部鮮明，一來是房價基期較低，再來則是近兩年的疫情，雙北人口密度高，社會經濟活動頻繁，因此較為嚴峻，但中南部影響不大，房市熱度延續近年的上升趨勢，締造亮眼漲幅。

陳定中指出，台南受惠於台積電及相關產業大舉投資南科設廠，房地產能見度大增！由於各大廠家進駐後，可望引進上萬的就業買盤，使周邊房市的價格、買氣節節攀升；且為滿足企業需求，官方還持續推動南科的擴建計劃，並積極建設聯繫南科與市區的北外環快速道路，讓南科一帶充滿發展前景，成為帶動台南房價的高速引擎。