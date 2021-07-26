《商情》國內廢鋼跌300元 10:522021/07/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興廢鋼下調；因日本製鋼廢鋼收購價下滑，加上越南疫情升溫使採購量放緩，且亞洲處於夏季檢修期令廢鋼需求減少，拖累國際廢鋼報價下跌，故本周豐興廢鋼調降300元；另外業者表示，國內鋼廠普遍鋼筋庫存低，因此暫開平盤觀察。 本周豐興宣布廢鋼調降300元，報每公噸11600元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至201.9美元；日本2H廢鋼跌至477美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸450美元。(商品行情網) 《商情》美元勁漲 紐約棉花回跌 《商情》美元走強 拖累紐約期金下跌 #豐興 #廢鋼 #跌至 #調降 #鋼筋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房市開封行情 五大代銷競相端新案 04:102021/07/26 產業．科技 《鋼鐵股》新光鋼Q2每股賺3.04元 上半年5.04元 09:102021/07/26 財經 滴滴市值 17天蒸發477億美元 04:102021/07/26 全球財經 明年中央總預算 歲入、歲出雙成長2％-3％ 04:102021/07/26 焦點要聞 中鋼市值大躍進 躍居全球鋼廠第六名 10:542021/07/25 財經 《晨間解盤》逢低布局好時機(倫元投顧提供) 07:462021/07/26 財經 《商情》料需求提高 支撐大馬棕櫚油漲逾3％ 09:272021/07/26 財經 奪牌工具人／生活全靠1天300元 選手心死放棄「國家榮譽」 10:112021/07/26 體育 《傳產》六都房價「疫」鳴驚人 台南奪漲價王 10:522021/07/26 財經 汽車旅館開趴 業者未通報恐廢照 04:102021/07/26 焦點要聞 送君走上繁花似錦的前程 （上） 04:102021/07/26 藝文副刊 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 台積電買BNT疫苗 董事長劉德音說明緣由 - 財經 - 工商 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 高端老總打包票 打得過Delta病毒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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