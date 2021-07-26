本周豐興廢鋼下調；因日本製鋼廢鋼收購價下滑，加上越南疫情升溫使採購量放緩，且亞洲處於夏季檢修期令廢鋼需求減少，拖累國際廢鋼報價下跌，故本周豐興廢鋼調降300元；另外業者表示，國內鋼廠普遍鋼筋庫存低，因此暫開平盤觀察。

本周豐興宣布廢鋼調降300元，報每公噸11600元；鋼筋持平，報每公噸23200元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至201.9美元；日本2H廢鋼跌至477美元；美國貨櫃廢鋼跌至每公噸450美元。(商品行情網)