26日，根據韓國汽車製造協會(KAMA)調查，由於韓國與德國同業競爭激烈，來自美國與法國在韓外資車商2021上半年的銷售業績一落千丈，竟出現23年以來最大減幅。

美系的韓國通用汽車、法系的雷諾三星汽車與印度的雙龍汽車，2021年前6個月一共在韓國才賣出8.86萬輛左右，年減率飆至35.4%，創1998年以來最差的同期業績。23年前，這三家車商在亞洲金融風暴之後，當時只有賣掉約7.31萬輛。

資料顯示，由於車主不愛以及車用晶片短缺，這3家韓國外資車商在2021上半年的韓國產能也年減12.3%至24萬輛左右，也是23年來最差。

其中，雷諾三星業績掉最兇，減幅高達47.8%，只賣出約2.88萬輛。通用韓國的銷售量也下降19.3%，賣出3.31萬輛。至於負債累累的雙龍汽車，同期的銷售量大減34.8%，賣出約2.66萬輛。

產業分析師認為，韓國市場目前喜愛車款多為德國車，或美國電動車特斯拉。分析師也提出警訊，如果業績再如此疲弱不振，不僅這些外資車商得撤出韓國市場，周邊的協力廠也會跟著丟單沒生意可做。