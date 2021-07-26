國家安全研究所政策分析員蔡榮峰日前所撰寫的「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」，內容疑似抹紅台灣最大論壇「PTT」，引發輿論譁然，對此，宅神朱學恒就指出，一個國家若不是統治權出現了很大的正當性動搖，「是不應該，也不會對自己的國民做這種將所有異見都視同中共同路人的研究。」而如今，自己身為國民，實在感到相當悲哀。

朱學恒今(26)日在臉書發文表示，你我都知道，國防安全研究院是國防部底下的智庫，沒有上級先射箭的指示，這些單位是不會做這種假設國民皆是敵人的原創性的研究的。

朱學恒也指出，大家心裡都明白，這些被點名的「鄉民」並非叛國，這些人只是對行政的防疫作法感到不滿，以言論自由的角度來抱怨；結果國家的智庫是怎麼處理的？用虛假的分析與數據，硬是將這些人打成通敵叛國者：而這種作為只是提供了洗腦死忠支持者的工具，更是提供了國民彼此互相殘殺的數據，這是以偽學術出發的統治者之鞭！

朱學恒感嘆，人民的言論自由被政府刻意打壓至此，他身為國民，實在感到深沉的悲哀，「因為這個國家已經不愛自己的國民了！」