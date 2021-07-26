國內7月27日起降至二級防疫警戒，除了雙北外，各縣市有條件開放餐飲、美食街內用，連鎖咖啡路易莎今天開第一槍，宣布將配合地方政府開放內用及洗手間，而星巴克、85度C、cama café還在討論中，最快今天會有結果。

明天(26日)是降為二級警戒的第一天，由於上次微解封中央地方不同調，讓這次連鎖咖啡業者也在觀望是否開放內用，而27日降級除了雙北外的縣市都有開放內用，全台超過500間連鎖分店的路易莎咖啡，今率先宣布依照縣市政府規範，預計全台超過222間分店會開放內用與洗手間。

圖為路易莎採梅花座、使用隔板。(路易莎提供)

路易莎表示，內用會遵照防疫指引，入店實施實聯制、量體溫、消毒手部、間隔1.5公尺梅花座、內用座位隔板，此外收銀區會再裝設隔板加強防疫，門市收銀人員須配戴口罩與面罩，而各店因防疫考量，營業時間仍保有彈性調整空間，以各門市公告為準。

其他連鎖咖啡店，伯朗咖啡表示27日以後仍禁止內用，星巴克、85度C、丹堤以及cama cafe還在討論中，預估最快今天宣布結果。