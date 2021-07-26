新北市議員唐慧琳25日癌逝，享年49歲，她在過去一年多來低調抗癌，仍持續為地方爭取建設，如今癌逝消息傳出，令許多人都相當不捨。國民黨副秘書長柯志恩今(26日)透露，心很痛，一直以為，她的堅忍可以克服病魔，也曝光兩人在等待上政論節目空檔時的對話。

柯志恩今在臉書提到，每個人都用「俠女」、「戰將」來形容唐慧琳，對她這位長期一起同台上政論節目，及在大型造勢晚會碰頭的「戰友」而言，留下最深的卻是「媽媽」這個角色的記憶。

過去在化妝間等待上節目的空檔，柯志恩透露，唐慧琳問她最多的是，如何在有限的時間與小孩相處，如何讓孩子知道，媽媽忙碌時心也與他們同在。因此，柯說，聽到唐離世時，腦中閃過的影像是，這位媽媽是如何和她摯愛的孩子道別？那會是多麼依戀和不捨的眼神，想到這裡，心都忍不住糾結...。

柯志恩也說，曾經在自己孩子不同的階段，試想如果自己發生意外，孩子怎麼辦？會留給他們什麼樣的印記？他們在學階段，務實的去保了幾個險，確保金額可以支持到他們20歲，在他們都已長大成人，可以自給自足，如果那一天提前到來，又會留給他們什麼？應該是善念及勇氣吧！讓他們知道，媽媽很豐富的過完這一生，無憾且無悔，他們可以用力的思念，但可以不要遺憾，且他們對周遭的人做了件好事，那就是與她最深的連結。

最後，柯志恩也說，相信唐慧琳的兩個小男孩，這輩子都會在媽媽勇敢的印記中平安的成長，因為他們會知道，媽媽這輩子已把最重要的資產留給他們，人不在，但精神長存。