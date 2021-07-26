明日即將降級，新北全數山區步道將對外開放。有民眾昨日在臉書社團「我是樹林人」表示，新北樹林區大同山步道出現一名全身脫光光的露鳥俠，被人發現後沿著步道狂奔，不見蹤影，而貼文一出後，許多民眾也被嚇壞，甚至有民眾指出，鶯歌石步道4月初也同樣出現露鳥俠，疑似為同一男子。

民眾貼出露鳥俠背影照片表示，「大同山上溜鳥俠！慶祝疫情降二級，脫光光向前跑」，並指原本想繼續跟拍，但對方衝很快，根本追不上，未料許多民眾紛紛表示，曾見過該名男子在步道裸奔，深怕有女子單獨爬山遇見露鳥俠。

樹林區公所表示，目前大同山步道沒有封閉，仍開放民眾進入，不過沿途的涼亭等設施全數封閉，民眾登山時需全程佩戴口罩，公所人員也將定期巡邏。

針對露鳥俠在步道狂奔，樹林分局表示，目前轄區派出所未接獲相關報案，但已派員加強巡邏，民眾有疑慮也可前往報案，而男子裸奔的行為已涉犯妨害風化罪的公然猥褻，可依法偵辦，若無戴口罩將依違反傳染病防治法移交衛生局查處。