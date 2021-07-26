大陸商務部近日公布數據，外商直接投資比去年同期增加28.7％，新設的外商投資企業超過2.3萬家。資誠聯合會計師事務所（PwC）兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅觀察，下半年新版的外商投資與海南自貿港跨境服務貿易的負面清單公布將吸引更多外資，但台商更要留意日常稅務管理，包含準備完整的會計憑證佐證資料、健全供應商內控制度管理等5措施。

大陸商務部近日公布上半年經濟狀況，外商直接投資比去年同期增加28.7％，新設的外商投資企業超過2.3萬家，而在海南自貿港新設的外資企業也比去年同期增加約3.9倍。

徐丞毅觀察，由於世界各地疫情影響限制人流與物流，大陸在疫情趨緩下，挾著龐大國內市場與完整的進出口供應鏈，有此情形並不意外。預計下半年新版的外商投資負面清單、海南自貿港跨境服務貿易負面清單公布將會吸引更多外資注意。

徐丞毅提醒，目前大陸積極招商引資，台商日常稅務管理也十分重要。舉例在大陸成立的內銷公司採購與銷售的增值稅發票內容都掌握在大陸稅局後台系統，一旦稽核比對發現增值稅銷售發票的品項沒有對應的購進貨物，將立刻收到稅局示警。

此外，企業在日常經營取得發票，也須注意別捲入虛開發票的違規事項，導致進項稅額不得抵扣。台商若發現取得異常憑證（虛開的增值稅發票），應盡快聯絡對方要求換開發票。

徐丞毅建議，企業日常須做好相關因應措施，才能主張為善意取得虛開增值稅發票。主要包括準備完整的會計憑證佐證資料，像是交易契約、付款憑證、入出庫單與會計帳冊紀錄；確認對方使用的是所在地的專用發票；確認所取得的專用發票內容（包括名稱、印章、貨物數量、金額與稅額）與實際交易相符等。

同時健全供應商內控制度管理（包括供應商的供貨品項、聯絡方式，確保其有正常經營等），並建立增值稅發票內部管理系統，並連結出納的付款指令等5措施。