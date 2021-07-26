疫情衝擊觀光產業，民眾黨今舉行「觀光復甦仍待解 紓困政策要延續」替業者發聲。業者認為目前紓困遇到最大瓶頸是銀行貸款，遭遇銀行認為他們是海嘯衝擊第一排，就不願核貸。金管會本國銀行組組長王允中則回應，公辦與自辦紓困貸款，目前都有相關放寬措施，業者遇到申貸未核准情形，可向1988或是馬上辦中心反應，會即時向各部會反應。

民眾黨立委邱臣遠質疑，紓困4.0到今天，本國銀行配合辦理紓困貸款情形表，核貸業者，全台3000多家旅宿業者，申請僅48戶，數字為何這麼低？佔整個產業不到1％，總體銀行續約展延戶數也只有五家申請，核准四家，營運資金貸款部分，申請戶數29家，核貸27家，振興貸款18家，核准17家，這些數字都佔整體觀光業者比例相當低。

民眾黨立委張其祿呼籲政府應該給予觀光產業足夠支持，紓困產業的資源不能看得到吃不到，申請資格應放寬，尤其觀光產業後續恢復時間要相當長，觀光紓困應給予延長，給業者更多緩衝。

觀光局主祕林佩君則表示，實際上觀光局業館的紓困執行跟預算核撥超過80％，有些項目超乎預期，無雇主導遊領隊超過預算一倍，持續放寬，負責人跟帶團要件都放寬處理，民宿紓困也都超過申請預期，後續還會不會有檢討作為，他們也都持續進行當中，搜集意見各方意見。

至於觀光產業融資部分，林佩君指出七月已經做了放寬，資本性融資已經把申請額度從3000萬提高到5000萬，員工薪資申貸從1000萬提高到2000萬，利息補貼又延長一年。業者跟金融機構申貸遭遇困難的問題，今年1月、5月、6月他們都有透過金管會跟銀行機構溝通，7月也發函給旅館公會，把遭遇困難的業者個案提供給他們，就個案上提供相關協助。

王允中也表示，目前銀行紓困貸款分為公辦與自辦，公辦部分只要部會條件清楚，銀行一定從寬從速辦理，自辦部分，銀行公會也在今年決議可以繼續展延到明年110年6月30日，這段期間都可以申請展延，最長6個月。

至於業者反應去銀行貸款碰壁，王允中表示，可以向1988或是馬上辦中心洽詢，會跟各部會反應，如果有重要個案，甚至會提到國發會平台討論，希望藉由銀行的努力，可以給觀光業者即時紓困。