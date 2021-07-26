美股即將迎來超級財報周，許多重量級公司將陸續發布上季財報，CNBC報導，華爾街頂級分析師點名5檔首選股可在發布業績之前入手。

華爾街知名分析師喊買的五檔股票包括蘋果公司、谷歌母公司Alphabet、星巴克（Starbucks）、人工智慧軟體公司Mitek Systems和臉書。

蘋果公司將於7月27日發布第三財季業績，Monness Crespi Hardt分析師Brian White看好該科技巨頭的業績將令人驚豔。這位五星級分析師在7月20日重申對蘋果股票的「買進」評級和180美元目標價。上周五蘋果股價收漲1.20%，為148.56美元。

該分析師預估蘋果第三財季營收為803.3億美元，並相當看好蘋果的成績極可能接近這個預測，這表示較前一年同期大幅成長了35%。他預估蘋果上季每股盈餘為1.16美元，並看好這家科技巨頭「至少」可以達到這個預測。

華爾街普遍預估蘋果第三財季營收為729.4億美元和每股盈餘為1美元，White表示這個看法「過於保守」。White並預估iPhone營收將連續第三季實現增長，預估較前一年同期成長48%，達到391.4億美元，惟成長力道較第二財季（年增66%）明顯放緩。

該分析師並預估蘋果第四財季營收為873.1億美元，每股盈餘為 1.28美元，均遠超出華爾街普遍預期。

谷歌母公司Alphabet也將於7月27日發布上季財報，美國銀行證券分析師Justin Post預期，隨著經濟開始運轉，這「又是一個成長的季度」。Post預估Alphabet上季營收將符合華爾街預期，而他個人預估Alphabet上季每股盈餘為20.15美元，優於華爾街普遍預估的每股盈餘19.21美元。該分析師維持對Alphabet股票的「買進」評級和2,755美元目標價不變。上周五Alphabet收漲3.6%，為2660.30美元。

投銀Oppenheimer分析師Brian Bittner點名星巴克「擁有讓我們保持樂觀的卓越格局」，在星巴克於在7月27日發布財報之前，該分析師將其目標價調升至140美元，並維持對該公司股票的「買進」評級不變。上周五星巴克股價上漲2.72%，收在125.97美元。

Northland Capital分析師Mike Grondahl表示，基於大型銀行發布的上季財報，去年轉向數位銀行的趨勢仍持續存在，手機存款市場仍然樂觀，這對Mitek Systems是一個好兆頭。該公司提供採用人工智慧技術的身份驗證軟體，讓用戶可透過手機等移動設備開立銀行帳戶和存入支票。

該分析師看好將於29日發布財報的Mitek Systems將實現獲利，並重申其買進」評級和21.50美元目標價。該公司上周五收跌0.46%，報19.38美元。

投銀Jefferies分析師Brent Thill則表示，臉書是他「會想擁有的一檔FAANG股票」。這位頂級分析師維持其「買進」評級不變，並將臉書目標價調升至400美元。臉書上周五收漲5.3%，為369.79美元。

Thill認為華爾街對臉書上季營收的預測「過於保守」，因為旅遊、電影和零售業等此前低迷不振的產業，其廣告需求已經超出先前預期，且調查結果顯示，來自蘋果iOS14隱私政策的不利因素並未對廣告預算造成重大影響。目前華爾街普遍預期臉書第二季營收季增率僅為6%，遠不及該季歷史平均值14%。