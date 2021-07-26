德國總理梅克爾(Merkel)幕僚長周日提出警告，除非有更多的人接種疫苗，應讓拒絕接種者行動受到限制，否則德國9個禮拜內的單日確診數將飆至10萬人。

該提議很快地遭到許多資深政治人物的抵制，包括今年九月極可能接替梅克爾擔任總理的Armin Laschet。

梅克爾幕僚長Braun對媒體指出，儘管一半的人經接種兩劑疫苗，但每周病例數都增加60%。Braun敦促德國人接種疫苗，那些拒絕接種的人可能不得不面臨一些限制，可能無法進入餐廳、電影院和體育場所，因為風險太高。

德國8300萬人口中，已有60%接受了至少一劑疫苗，約48%已經接受兩劑疫苗。

Braun的言論引發了政治辯論，Laschet馬上表示，應排除此一可能，認為強制接種疫苗或間接對民眾施加壓力的作法不是很恰當。

德國周日新報1387名單日確診者。

儘管有上萬名民眾示威，法國國會周一還是通過了健康通行證的措施，並強制要求衛生工作人員疫苗接種。

另外，英國周日新增2.92萬名單日確診者，稍低於前一天的3.18萬名。