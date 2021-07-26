《商情》黃金亞洲電子盤小幅上漲 11:092021/07/26 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因亞洲疫情仍然嚴峻，支撐黃金避險需求，令金價上揚，但因美元高位持穩，且投資人關注下周聯準會(Fed)會議，進而限制其漲幅；截至台北時間7月26日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲3.4美元，報每盎司1805.2美元。 9月白銀上漲0.077美元，報每盎司25.31美元。 10月白金上漲2.3美元，報每盎司1063.7美元。 9月鈀金上漲5.6美元，報每盎司2668美元。(商品行情網) 《商情》前景樂觀 上周五期銅上揚 美股紛新高 台股早盤呈現小漲 #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》外資降EPS預估 信邦氣虛 10:182021/07/26 財經 《台北股市》盤中焦點股：麗清、百容、晶心科、捷敏-KY、麗臺、國碩 10:182021/07/26 財經 台、美科技大秀 電子多頭再起 04:102021/07/26 財經要聞 拓產能 近八成製造業首選台灣 04:102021/07/26 金融．稅務 《商情》需求增溫 亞洲天然橡膠續漲 10:012021/07/26 財經 本周116家除息 大盤月K線拚收紅 04:102021/07/26 財經要聞 《熱門族群》蘋果財報＋新機發表 蘋概族群蓄勢待發 08:192021/07/26 財經 1分鐘讀財經》半導體護國神山群法說 攜手美股超級財報周扛台股多頭大旗 08:312021/07/26 財經 《傳產》六都房價「疫」鳴驚人 台南奪漲價王 10:522021/07/26 財經 《國際油價》觀望氣氛濃 原油期貨微幅收高 09:442021/07/26 財經 《國際產業》英特爾潑冷水 全球晶片荒看不到盡頭(2-2) 08:192021/07/26 財經 財經熱門新聞 航運反彈要棄船？老手爆停利停損關鍵價位 - 財經 台積電買BNT疫苗 董事長劉德音說明緣由 - 財經 - 工商 記憶體擴產大爆發 台廠最大贏家曝光 - 財經 晶圓老四不賣給英特爾 意外曝聯電誘人價值 - 財經 高端老總打包票 打得過Delta病毒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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