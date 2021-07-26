因亞洲疫情仍然嚴峻，支撐黃金避險需求，令金價上揚，但因美元高位持穩，且投資人關注下周聯準會(Fed)會議，進而限制其漲幅；截至台北時間7月26日上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲3.4美元，報每盎司1805.2美元。

9月白銀上漲0.077美元，報每盎司25.31美元。

10月白金上漲2.3美元，報每盎司1063.7美元。

9月鈀金上漲5.6美元，報每盎司2668美元。(商品行情網)