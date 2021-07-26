資金大舉回流科技股，美股標普500指數與那斯達克指數再創歷史新高，而隨著數位化的快速演進，更多的數據資料給予AI發展更多養分，AI概念股亦領軍，帶領科技股強勢再創高，以台灣針對AI產業編制的指數STOXX全球人工智慧指數為例，過去一年漲幅達49.3％，更勝代表科技產業的那斯達克指數，顯見AI為投資人值得密切關注的投資機會。

「元大全球AI」ETF研究團隊指出，AI深度學習已成為整個網絡生態系統的核心，帶動臉書（Facebook）、谷歌（Google）、繽趣（PINS）等平台的推薦引擎，影響人類各種社交和商業體驗，並融入人們的日常生活，而AI應用帶來的美好生活經驗，同時也轉化為出色的投資機會。

根據彭博資訊，以台灣針對AI產業編制的指數STOXX全球人工智慧指數為例，過去一年漲幅達49.3％，也勝過領漲全球市場的那斯達克指數10%以上，成為這波牛市裡最強勢的領頭羊之一。追蹤STOXX全球人工智慧指數的元大全球人工智慧ETF成立於2019年01月16日，發行價格為20元，7月15日最新淨值來到40.45元，淨值增幅達到一倍。

「元大全球AI」ETF研究團隊表示，人工智能是即將到來的數位時代的重大革命性元素，市場上也存在越來越多的投資標的，想要輕鬆掌握AI領域機會的投資人，可以嘗試先以交易便利、費用低廉、持股透明，而且成份股挑選完全遵循指數編製原則，摒除市場雜音的ETF著手。

日本前五大券商的瑞穗證券，6月28日發表報告，看好AI市場前景，報告指出AI運算正推動下一波的半導體成長，AI晶片於2020年創造約230億美元的營收，約佔整體晶片市場的5％，而2025年可望升至700億美元以上，占比突破10％，年化複合成長率達25％、遠高於整體市場的7％。

「元大全球AI」ETF研究團隊表示，AI概念股近來利多頻頻，臉書在美國聯邦法院駁回聯邦貿易委員會的反壟斷訴訟後，在6月28日大漲4.2％，成為標普500指數再創歷史新高的重要推手，臉書也因此市值首度突破1兆美元大關，成為第5家市值突破1兆美元大關的美國上市公司。