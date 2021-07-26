日本26日開放民眾申請疫苗護照。

列載新冠疫苗接種史的日本「疫苗護照」於今（26）日開始開放日本全國各地申請，目前僅限義大利、奧地利、土耳其、保加利亞、波蘭等5國承認使用，日本民眾到當地可免隔離或進行PCR病毒檢測，台灣並未列入日本疫苗護照使用範圍，日本政府表示還在與其他國家進行協商。

日本共同社報導，列載個人新冠疫苗接種史的日本官方疫苗護照於今日開始開放日本各地申請，日本政府指出，目前疫苗護照僅限赴海外時使用，若對方國家承認，民眾入境時出示疫苗護照，就可免除在當地進行隔離或PCR病毒檢測措施。

目前日本疫苗護照僅可在義大利、奧地利、土耳其、保加利亞、波蘭等5國使用。此外韓國也承認日本的疫苗護照作為入境免除隔離的文件之一。日本政府表示，目前還在與其他國家協商使用日本疫苗護照。

報導指出，有意申請疫苗護照的民眾，必須提交申請書、護照、疫苗接種券等資料，目前僅限書面申請及交付，日本政府還在探討進行網路申請，以及交付後在智慧型手機上顯示的可能性。