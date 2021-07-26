受到大陸加大力度反壟斷以及加強監管政策衝擊，恒生科技指數26日開低震盪走低，截至上午11時，跌幅擴大至5％，嗶哩嗶哩跌逾13％，美團跌超8％，京東跌超6％，騰訊控股跌超5％。

日前，騰訊遭大陸市場監管總局責令解除網路音樂獨家版權。市場監管總局依法作出行政處罰決定，責令騰訊及關聯公司採取30日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式、無正當理由不得要求上游版權方給予其優於競爭對手的條件等恢復市場競爭狀態的措施。

對此，騰訊公司表示，公司將認真遵守決定，嚴格落實監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任，維護市場的良性競爭。騰訊將壓實責任，與騰訊音樂等關聯公司在規定時限內制定整改措施方案，按照處罰決定要求全面不折不扣地完成，確保整改到位。

同時，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見（雙減意見）》。該意見提出，現有學科類培訓機構統一登記為非營利性機構，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

雙減政策落地，教育股繼續大跌。23日美股收盤，中概教育股大跌，新東方跌超54％、好未來跌超70％、高途集團收跌63.26％。26日港股中，新東方、新東方線上、思考樂教育、天立教育均大跌超14％。