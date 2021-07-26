「批踢踢實業坊（PTT）」是台灣使用人次最多的網路論壇，但2018年9月起，站方因為帳號註冊浮濫而一度「鎖站」，暫停受理使用者新帳號的申請。如今2年過去了，批踢踢在今（26日）早發布公告，不限台大學生，只要擁有電子郵件信箱和手機就能註冊。

批踢踢實業坊在2018年9月14日，因為帳號註冊浮濫問題越來越嚴重，所以停止受理新帳號的申請，直到去年3月才又重新開放，只不過當時只限NTU（台灣大學）的信箱可以註冊。

然而今早批踢踢發布最新公告，宣布開放全面註冊，除了任意電子信箱可以進行申請外，還新增了「AOTP手機驗證方式」，同時也提供了3種認證方式，分別為：信任信箱認證、AOTP手機驗證、人工審核；站方也稱未來會持續評估新的認證方式，如果又有新增其他辦法，之後會再另行發文公告。

消息曝光後讓不少網友都非常興奮，紛紛留言：「終於要開放了啊」、「PTT重返榮耀！」、「終於解禁，可以有新朋友啦！」、「有生之年居然等到了」、「可以當鄉民了」、「哇～現在開放，年輕人還會進來嗎？」；另外也有新註冊網友現身分享，「新註冊帳號報到」、「手機認證蠻簡單的，註冊過程很順」。