國內疫情警戒從7月27日起從三級調降為二級，國家圖書館今天宣布， 7月27日起恢復開館，但部分密閉空間暫不開放，並透過減少閱覽座位席次及人流管制方式等措施，提供民眾安全無虞的使用環境。

國圖館長曾淑賢強調，將依照教育部公布的指引開館，強化各項防疫措施，希望在安全無虞的狀況下，仍能提供學習和閱讀的資源，讓社會的學習生活慢慢恢復正常。

國圖請入館民眾應「實聯制」登記、全程配戴口罩、量測體溫、酒精消毒，並須保持室內1.5公尺社交安全距離。防疫階段，民眾仍可多加利用知識快易達資料快送服務(http://109read.ncl.edu.tw/express/index.html )，開館後取件地點恢復至閱覽大廳辦證處取件。

國圖表示，總館開放時間是周二至周六9時至21時，周日9時至17時，周一及國定假日休館；自修室開放時間是周二至周六8時至22時，周日至周一8時至17時，每月第一個周一及國定假日休館；藝術暨視聽資料中心開放時間是周二至周日10時至18時，周一及國定假日休館；資訊圖書館則暫不開放。