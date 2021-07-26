臉蛋是藝人的門面，對女明星來說更是如此，但女星Gigi(林如琦)接受訪問，坦言出道12年雖沒遇上潛規則，但卻曾遇過為了節目效果而幾乎被毀容的意外，她當時哭了一個多月，而造成意外的沈玉琳跟小鐘，則是內疚的來道歉，請吃飯、給紅包樣樣來。

女星Gigi以陽光外型與流利口條聞名，但她其實是讀設計出身的，她接受《三立新聞網》專訪，表示自己出道前是在設計公司上班，後來被找去拍廣告、主持音樂節目，但她當時個性比較害羞，有點不能適應，直到知名DJ黎明柔，她被鼓勵去考電台DJ且考上了，習慣在錄音室對麥克風說話後，Gigi開始對主持這件事情變得習慣，才又上節目、接主持棒，慢慢在演藝圈站穩了腳步。

Gigi表示自己進入演藝圈後很幸運，沒被潛規則也沒遇上前輩刁難，但通告人生中，發生過讓她很難忘的一件事，當時她上「荒謬大師」沈玉琳的節目，眾所周知沈玉琳的節目喜歡用遊戲及整人來追求效果，當時Gigi在節目上玩一個遊戲，就是如果笑出來就要被懲罰或惡作劇，而當天的懲罰工具中有拔罐器，「小鐘哥就開玩笑，把拔罐器用在我臉上」，Gigi說當時不只她被用上這道具，但可能她比較瘦，結局就是臉上留下兩個黑色的瘀青，而隔天她還有春酒主持活動，當時的經紀公司也嚇到，她則是一照鏡子就哭，就這樣哭了一個多月。

Gigi表示，如今能談笑這件事情，但當時她完全笑不出來，幾乎毀容讓她天天以淚洗面，覺得自己像殭屍，而小鐘跟沈玉琳都有來道歉，小鐘說要請她吃飯賠罪，沈玉琳則是拿著水果到她公司道歉，還要給她紅包，但被她婉拒，表示只希望臉趕快好而已，她當時拚命看中醫，每個醫生看到她都傻眼，到最後她變得不敢出門，瘀青花了1個多月才消掉，此事讓她至今難以忘懷。