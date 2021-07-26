中國大陸商務部近日公布上半年經濟狀況。中國大陸國內消費比去年同期增加23％，其中汽車增加30.4％、高檔奢侈品如金銀珠寶增加59.9％。進出口金額比去年同期增加27.1％，其中對東盟、歐盟與美國進出口分別成長27.8％、26.7％及34.6％。外商直接投資比去年同期增加28.7％，新設的外商投資企業超過2.3萬家，而在海南自貿港新設的外資企業也比去年同期增加約3.9倍。

資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅觀察，由於世界各地疫情影響限制人流與物流，中國大陸國內在疫情趨緩的情況下，挾著龐大的國內市場與完整的進出口供應鏈，預計下半年新版的外商投資負面清單、海南自貿港跨境服務貿易負面清單公布將會吸引更多外資注意。

然而徐丞毅提醒，雖然目前中國大陸積極招商引資，台商在日常的稅務管理也十分重要。徐丞毅舉例，在中國大陸成立的內銷公司採購與銷售的增值稅發票內容都掌握在稅局後台的增值稅發票管理系統，一旦稽核比對發現增值稅銷售發票的品項沒有對應的購進貨物內容，將立刻收到稅局的示警。

此外，企業在日常經營取得的發票，也須注意別無端捲入虛開發票的違規事項，導致進項稅額不得抵扣，或處以罰金及追究負責人員刑事責任。台商企業若發現取得異常憑證（虛開的增值稅發票），應盡快聯絡對方要求換開發票。

無論對方反應如何，徐丞毅建議，企業日常須做好相關因應措施，才能主張為善意取得虛開增值稅發票，將損失降低。其主要包括準備完整的會計憑證佐證資料包括交易契約、付款憑證、入出庫單與會計帳冊紀錄等，佐證有真實交易存在；確認對方使用的是其所在地的專用發票；確認所取得的專用發票內容與實際交易相符；健全供應商內控制度管理（包括供應商的供貨品項、聯絡方式，確保其有正常經營等）；建立增值稅發票內部管理系統，並連結出納的付款指令。