中央流行疫指揮中心指揮官陳時中昨（25）日宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議整體討論後，認同可以混打。不過，陳時中一番說法讓媒體人羅友志提出質疑，表示醫師在做律師的事、律師在做醫師的事，「這國家怎麼不亂？」

陳時中在記者會中表示，我們是滾動式檢討，有相關的證據和文獻，專家私底下討論慢慢會有共識，但還是有相當程度的「辯論」，但這個方向是建議我們可以採行的方向。他並提到，大家從國外相關資料，辯論三方向，國際資料並非一面倒，已有共識但並沒有大家認為就是完全很好；另一方面，很多資料在國外見解不一定適用本土，他強調，國際資料看來對於安全性和效果都有一定程度，所以才做成這樣的共識。

對此，羅友志今日在臉書表示，醫師在做律師的事、律師在做醫師的事，這像不像「君不君、臣不臣」？這國家怎麼不亂？而我們的混打策略，專家是用「辯論出來的」；我們的國產疫苗，是法律總統想出來的。

此外，至於何時開始混打？陳時中說，還要經過討論與盤點，因為混打後跟計算疫苗的數量等還有一些考驗，登記平台也還沒有這樣的規劃，所以還需要一些規劃，目前會先以一到三類考慮。