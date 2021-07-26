行政院宣布明日(27日)全國三級警戒將降回二級，時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日召開線上記者會表示，受疫情衝擊，7月實施無薪假業者已達2704家、放無薪假勞工已達3.1萬人，創下2009年金融海嘯後的新高，政府後續振興政策，應盡快想辦法恢復勞工就業。

邱顯智指出，依據衛福部公告的「餐飲業防疫管理措施」，為了落實顧客間保持1.5公尺以上間距或獨立包廂，以及同桌者採梅花式安排座位的安排，這些勢必會提高餐飲業的營運成本。

邱顯智說，其他各行業也都有訂定相關管制及指引規範，因此即便恢復營業，也不可能馬上恢復到疫情前的獲利。上一波紓困4.0原本規劃的紓困期間，是以5月至7月來推估，如今政府即使在降級後，仍應儘速推出接續的紓困政策。

王婉諭表示，過往暑假時，特教學生能免費參與暑期課後照顧班，但如今因為降級，許多照顧者必須回到工作崗位，呼籲教育部國教署應積極督導各縣市已提供課後照顧班之國小，至少應提供身心障礙學生線上課程的資源。

陳椒華指出，根據主計處統計資料，我國今年6月的失業人數達到57萬人，失業率4.80％，若從失業率來分析，今年6月的失業率，無論是比起5月的時候，或比今年上半年平均，還是比起去年同期，都是增加。

陳椒華說，截至今年7月16日，實施無薪假的企業家數為2704家，受無薪假衝擊的勞工人數為3萬1980人，雙雙創下我國自2009年金融海嘯以來的新高。

陳椒華表示，這波疫情受創最深的住宿及餐飲業，和5月底相比，實施無薪假的家數增加將近500家，人數暴增1萬人，到7月中為止共計744家和1萬4819人。另因應家庭照顧等需求，國人也面臨工時收入減損等情形。

陳椒華認為，後續振興措施中，政府應設法消彌貧富或就業的落差，或至少提供最受衝擊者基礎的社會保障。除了強化失業救濟政策協助，更應該在後續振興的設計上，將恢復就業納入整體經濟振興的政策，幫助勞工恢復就業。