泰銖，疫前曾是亞洲最強勁的貨幣，但自2020年新冠疫情爆發後至今，除一直在走下坡外，反而變成區域內表現最差的貨幣。

泰銖兌美元最新匯價，2021年迄今已貶值超過1成。與其他亞太地區主要貨幣相比，泰銖表現最差。同期來說，日圓貶近7%，馬來西亞幣貶5%，而澳元也才貶4.43%。

2019年疫前時，泰銖因巨額貿易順差而走強，使得泰國出口產品變貴，較不受國際市場喜愛。之後因受到新冠病毒拖累，泰國旅遊業整個瓦解，當地經濟成長頓時熄火。

根據泰國官方資料，截至5月，泰國只有超過3.4萬名遊客造訪，而2019年則超過3,900萬人次。泰國經濟成長極依賴旅遊產業，疫前的2019年，旅遊業占泰國經濟成長比重約11%。

為了要救經濟，泰國政府無法坐以待斃。7月時，泰國嘗試開放普吉島觀光，不過才一星期時間，就傳出有近30位觀光客染疫。目前，泰國政府計畫在10月全面開放，但外界卻不看好。

分析師指出，泰國遊客數量銳減，也表示對泰銖需求減少。再加上泰國正面臨新變種病毒株摧殘，景氣復甦看起來短期無法實現。