國際廢鋼價格下滑，主要原料價格短期持續修正，鋼廠接單平穩，豐興(2015)本周先行調降原料價格，廢鋼每公噸下跌300元，鋼筋則是平盤，為連續第三周平盤。

回顧上周，豐興上周盤價全面平盤開出，國內原料收購價以及成品價格皆為連續第二周為平盤。

本周隨著國際原料價格下降以及買氣平穩，國內原料收購價先降價；成品價格則為平盤，其中，鋼筋為連續第三周為平盤。型鋼基價亦持平。

本周主要原料價格仍持續回檔，市場需求平穩，豐興本周廢鋼降300元、鋼筋均為平盤、型鋼產品基價亦為平盤。廢鋼價格為每公噸1萬1600元；鋼筋為每公噸2萬3200元。型鋼產品維持平盤為每公噸2萬7000元。

國際廢鋼原料行情短期下滑，但整體原料價格仍屬高檔，日本2H廢鋼報價小跌1美元至每公噸477美元，美國貨櫃廢鋼報價跌10美元為450美元，澳洲鐵礦砂由每公噸221.1美元大跌至201.9美元，惟仍在歷史高檔區。