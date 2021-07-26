身為中華跆拳隊最後1個出賽選手的中華跆拳隊長劉威廷，26日在東京奧運跆拳道男子80公斤級16強遭遇上屆里約奧運銅牌亞塞拜然選手哈切爾格尼，劉威廷最後以11比15不幸吞敗，接下來就等是否還有進入復活賽機會。

曾說過在比完東京奧運之後宣告退役的劉威廷，上屆里約奧運輸給突尼西亞選手止步8強，今年東奧當然想要瞄準更好成績，卻在16強就碰上里約奧運銅牌哈切爾格尼，第1局雙方都在試探，也很謹慎，踢完第1局，仍以0比0平手。

來到第2局，哈切爾格尼靠著中端踢到劉威廷腹部得到兩分，接著又摘兩分，轉眼取得4比0領先，隨後劉威廷還以顏色，連用後腳旋踢動作拿4分，比數形成4比5緊張局面，劉威廷更踢中頭部逆轉，前兩局結束，劉威廷反以7比6領先。

最後的第3局，劉威廷馬上用正拳添加1分，沒想到隨後哈切爾格尼連拿5分，反以11比8超前，時間越來越不利，隨後哈切爾格尼繼續保持領先優勢，劉威廷雖想積極搶攻，可惜最後追分階段仍沒建樹，終場就以11比15敗下陣來。