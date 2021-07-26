23歲中華代表隊柔道好手楊勇緯一路過關斬將，替我國贏得史上第一面柔道銀牌，而他的高顏值狂圈台、日女粉，IG短短2天大量吸26萬網追蹤，連他過去讚嘆漂亮的女隊醫郭純恩也被肉搜，逼得本人發文回應。

郭純恩擁有中、西醫師執照，是台灣第一位奧運隨隊女醫，2016年前往里約奧運成為台灣史上最年輕的隨隊隊醫，2017年世大運時曾幫手肘受傷的楊勇緯雷射針灸，2020東京奧運再任隊醫，楊勇緯出發前特地找郭純恩治療，還稱讚她：「過了4年還是這麼漂亮」，郭純恩幽默回應：「隔了4年又再見的手肘」。

楊勇緯摘銀後跟郭純恩開玩笑問：「郭醫師，是不是給妳針灸就會拿牌？」她打趣回：「我覺得不只…可能還要偷拿我的手機留下自拍照」並公開楊勇緯的自拍照；除此之外，「鞍馬王子」李智凱、「拳擊一姐」林郁婷也拿過郭純恩的手機拍照，不難看出隊醫與選手之間的好交情。

郭純恩昨（25日）在臉書粉專表示私訊爆炸，有被嚇一大跳，強調自己只負責出發前跟賽前治療而已，這都是國訓中心駐診醫師跟隨隊醫師的工作，她提到平時照顧楊勇緯最多的是左訓防護員程心儀、負責備戰的蔡明諺及劉文等教練，希望大家能認識這些幕後英雄。意外受矚目的郭純恩，乾脆藉由熱度幫李智凱、林郁婷沾好運，希望兩位選手針灸完也拿自己手機自拍，能跟楊勇緯一樣奪牌。最後郭純恩呼籲：「不要問我（楊勇緯）有沒有女朋友啦，我真的只有賽前治療而已，大家說關心體育要真的關心體育啊！」

楊勇緯今（26日）一早不忘替學姐、「柔道女王」連珍羚宣傳57公斤級賽事並邀請大家幫忙加油，他本人也將到比賽場地擔任連珍羚陪練員。