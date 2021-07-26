勞動部今(26)日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時(無薪假)統計，事業單位計有3679家，實施人數4萬4973人，較上期公布的2704家、3萬1980人大增975家、1萬2993人，勞動部表示，無論是實施家數或人數，都創下疫情以來的新高。

本土疫情衝擊內需市場，連帶許多產業受到嚴峻打擊，繼上期實施無薪假的家數創新高後，短短兩周再破紀錄，連同實施人數都創下疫情以來的紀錄，尤其住宿及餐飲業實施人數2萬1240人，較上期大增6426人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，自民國98年金融海嘯後有統計以來，本次3679家是歷史新高，實施人數4萬4973人是本波疫情以來的新高，當時金融海嘯實施人數高達23萬，但是實施家數卻僅有幾百家，是因為當時受衝擊的是電子大廠，單一大廠就可能實施上千人，本次疫情衝擊的是小型廠商與公司，因此有所區別。

黃維琛分析，住宿及餐飲業本次增加260家、6426人，其中有一家規模較大的飯店一次就實施500多人，疫情下不能內用的規定影響很大，可說是衝擊的第一線；批發及零售業增加2014人，所有批發零售，像是地下街等幾乎都是空的，逛商場百貨的人也少。

此外，服飾業、商圈等也受到影響，成衣紡織的上游業者也面臨衝擊，支援服務業又以旅行社與租車最多，製造業則是食品民生工業影響最大，例如伴手禮等，民眾外出機會少，內需一定受影響。

黃維琛說，從疫區別來看，雙北受到的影響最大，其中台北市實施無薪假人數就超過1萬人，不敢說降二級後所有數字就會掉下來，但會從實施天數先降下來，之前每月休13至16天為多，微解封後縮減為9至12天的變多，是有緩步下來的趨勢，預計會慢慢往好的方向走，但還需要一段時間。