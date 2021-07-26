大陸官方持續加大整治大陸互聯網應用App，工信部26日再發文，宣布啟動互聯網行業專項整治行動，聚焦擾亂市場秩序、侵害用戶權益、威脅數據安全、違反資源和資質管理規定等四方面8類問題，涉及22個具體場景，為期半年。受此消息影響，港股多檔科技股持續下挫，美團26日早盤跌幅一度擴大至8％、騰訊跌6％、阿里巴巴也跌4％。
根據工信部規範，未來阿里巴巴、騰訊和美團未來或須加強相互生態開放。
工信部指出，四大方面的部署分別是：
一、擾亂市場秩序。重點整治惡意屏蔽網址連接和干擾其他企業產品或服務運行等問題，包括無正當理由限制其他網址連接的正常訪問、實施歧視性屏蔽措施等場景。
二、侵害用戶權益。重點整治應用軟件啟動彈窗欺騙誤導用戶、強制提供個性化服務等問題，包括彈窗整屏為跳轉鏈接、定向推送時提供虛假關閉按鈕等場景。
三、威脅數據安全。重點整治企業在數據收集、傳輸、存儲及對外提供等環節，未按要求採取必要的管理和技術措施等問題，包括數據傳輸時未對敏感信息加密、向第三方提供數據前未徵得用戶同意等場景。
四、違法資源和資質管理規定：重點整治未履行網站備案手續等問題，包括轉租或使用違規網路接入資源、未及時更新備案資訊等場景。
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