永豐餘消費品實業（6790）今（26）日舉辦股東常會，通過發放每股現金股利4元；初次上市（IPO）前現金增資案已於7月8日獲得臺灣證交所同意生效，目前發行價格暫定每股52元。

永豐實股東會由董事長何奕達主持，他表示，從2020年的農曆年開始，直到今天三級警戒的最後一天，永豐實無論過年、過節還是周末，全體同仁都兢兢業業堅守崗位，對各位股東也交出了漂亮的成績單。永豐實未來將持續以消費者需求為本，不斷創新，繼續推出符合消費者需求的產品，並期許在未來正式上市掛牌之後，在產品研發、人才培育與社會企業責任上持續精進努力。

永豐實2020合併營收101.47億元，獲利14.87億元，每股盈餘6.12 元。已於2020年10月登錄興櫃，並在2021年6月取得臺灣證交所之上市核准函，初次上市（IPO）前現金增資案也於7月8日獲得臺灣證交所同意生效。目前發行價格暫定每股52元，不過實際發行價格需配合上市前的公開承銷方式，依當時市場情況與證券承銷商共同議定之。