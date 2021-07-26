國內本土疫情趨緩，也讓執政的民進黨開始備戰明年2022地方選舉，但雙北地區一項被視為藍營鐵票倉，綠營難攻克。據媒體報導綠營最新民調顯示，新北市長侯友宜滿意度高達80.1%，不滿意占11.7％。針對該民調，侯友宜今(26)日受訪時回應表示，「好好努力做事比什麼都重要。」

根據民進黨7月初所做內部民調顯示，侯友宜滿意度高達80.1%，其中有28.2%新北市民表示非常滿意，表示有點滿意的也有51.9%，不滿意的僅占11.7％。在台北市長方面，對柯文哲表示「非常滿意」的有11.6%，有點滿意的39.5%，合計滿意度有51.1%，不過不滿意的也占42.2%。

而在該民調中，陳時中防疫表現滿意度為56.1%，不滿意度方面則高達41.2%。若與今年1月初同為民進黨所做民調相較，陳時中滿意度從73.5%下降為56.1%，不滿意度則從23.6%上升至41.2%。陳時中滿意度下滑與近幾個月來國內疫情嚴峻，疫苗採購受到質疑有關，但隨著疫情趨緩，疫苗供應數量增加，有助於未來滿意度的提升。

針對該民調，侯友宜今日受訪時指出，面對疫情，台灣人民付出了很多血淋淋的教訓，因此要不斷謙卑反省、檢討，更要努力務實的把疫情守住，不要讓疫情再起，這是一個態度，「好好的努力做事比什麼都還重要。」