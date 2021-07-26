23日晚間，東奧賽事如火如荼的展開，讓國人都興奮不已，可惜奧運桌球混雙4強賽，世界排名第1的中華組合林昀儒與鄭怡靜，昨（25）日對上強敵地主國，與排名第2的日本組合一陣拚搏後，最終敗北收場，讓愛國心爆棚的一名苗栗市林姓男子，看電視轉播時，氣得當朋友的面砸爆10年老電視，並於臉書PO文直呼日本對手實力平常。

東奧桌球混雙一路闖進4強賽的中華國手林昀儒和鄭怡靜，昨（25）日晚間強碰世界第2的日本地主組合水谷隼、伊藤美誠，本來前2局雙方一度戰成1比1平手，可接下來3局日本組合砲火猛烈，中華隊招架不住、氣力放盡，終場可惜以1比4吞敗，無緣晉級金牌戰，預計今晚7時與法國組合爭銅。

也因為這樣，苗栗一名林姓男子昨晚跟友人一起看東奧桌球賽時，因為友人見雙方賽前已比過3場，中華隊全盤皆輸，認為日本組合會晉級，於是他氣勢輸人不輸陣，直呼台灣隊會贏，還嗆聲「如果台灣輸掉，我就砸掉這台電視！」

結果林男沒想到賽後，中華隊真的無法角逐冠亞軍之位，於是便真的拿起榔頭砸爆液晶電視。事後，林男還將此事PO上臉書，以「說到做到」為題，還強調自己不後悔，因為砸壞的電視已經看了差不多10年，還說日本選手實力很平常，實在讓他氣不過。而不少親友看了貼文後驚呆之餘忍不住戲稱「電視何辜？舊的不去，新的不來，沒事！藥沒了要記得去拿。」「敲碎的那台資源回收還有150元。」

但林男女兒看了則大氣爆，直言「拔拔你真的瘋了欸你可以正常點嗎？」不過林男見狀還是烈士無悔，理直氣壯的回應「爸爸是愛國的人，因為我覺得要愛國支持，錢不是問題。」