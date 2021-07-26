大陸女排在25日進行的2020東京奧運會首場比賽中爆冷輸球，0：3不敵古德蒂率領的土耳其隊。

在2016年里約奧運會上，大陸女排首場小組賽輸給了荷蘭隊，當時荷蘭隊的主帥就是古德蒂。5年之後，古德蒂又再次打敗大陸隊，土耳其隊以25：21、25：14和25：14贏得了在B組中的首勝。

這場比賽一開始，土耳其隊很快以13：7領先，逼得大陸隊主教練郎平用完了這局的兩次暫停。然而，暫停之後局面仍沒有太大改觀，郎平在9：16落後的情況下使用了「兩點換三點」的戰術，用姚迪和劉晏含代替龔翔宇和丁霞上陣。這次換人起到了一定效果，大陸隊將比分追近到18：21和19：22，可惜無法再進一步。最終，土耳其隊隊長艾達的進攻幫助土耳其隊拿下了這局。

第二局大陸隊的首發陣容和第一局一樣，但是土耳其隊又打出了6：0的開局，郎平用李盈瑩替下朱婷，打到3：12的時候用姚迪替下丁霞，後來又用王媛媛換下袁心玥。然而，大陸隊始終難以走出泥潭，14：25再丟一局。第三局郎平繼續調兵遣將，但是效果不佳。土耳其隊強勢依舊。在12：5領先之後，土耳其隊乘勝追擊再下一城。

這場球輕鬆上陣的土耳其隊狀態非常好，全場進攻77扣46中，攻防完勝大陸隊。頭號球星卡拉庫爾特27扣16中，得到了全場最高的18分。大陸隊全場比賽扣球成功率僅有80中28，只有張常寧一人得分，她21扣9中得到13分。

大陸隊頭號球星朱婷15次扣球僅3次命中，總共只有4分進帳。賽後，郎平透露，手腕傷勢對朱婷一直有影響。土耳其隊在攔網得分和成功撲救方面也分別以9：4和26：14蓋過大陸隊。