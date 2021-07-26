伴隨大陸官方祭出「雙減」政策，26日開盤，港A教育板塊集體跳水。截至26日10點3分，大陸教育領頭股新東方-S盤中跌近40％，暴跌35.89％至每股19.36港元，總市值331.87億港元，與今年2月19日股價高點158.8港相比，新東方-S股價跌幅高達87.8％，公司市值蒸發2390億港元。

據界面新聞引述新東方-S在26日早上也回應指出，公司現正考慮採取適當的合規措施，預期該等措施將對與大陸義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。

另看到截至美股7月23日收盤，另一教育大型企業的好未來也收在每股6美元，總市值38.69億美元。同樣較今年2月19日的股價高點90.96美元暴跌93.4％，公司市值蒸發547.992億美元。同時思考樂教育跌45％，卓越教育集團、新東方在線跌超過25％。

大陸新華社、央視等官媒24日報導引述大陸中共中央辦公廳及國務院辦公廳印發《關於進一步實踐義務教育階段學業負擔責任和校外培訓負擔責任的意見》（簡稱「雙減」政策），具體提出包含堅持從嚴審批機構，各地不再審批新的義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，以及嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作等政策。