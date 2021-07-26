台灣好手在東京奧運傳出捷報，來自排灣族的23歲柔道好手楊勇緯，在男子60公斤級為台灣拿下首面銀牌；19歲的跆拳道女將羅嘉翎在昨（25日）勇奪跆拳道女子57公斤級銅牌，成為中華跆拳道隊史最年輕奧運奪牌選手，兩位選手奪牌讓國人都振奮不已，主持人、作家吳淡如也在臉書有感發文：「這個世界當然是屬於年輕人的！」

吳淡如昨在臉書一開頭就寫下：「這個世界當然是屬於年輕人的！老人千萬不要說一代不如一代！絕對不是」，吳淡如曬出羅嘉翎舉旗燦笑照，她感動大讚：「太美了，漂亮的女孩」，以及楊勇緯喜極而泣倒地照，也讓吳淡如感慨說：「23歲，多少傷痕的23歲！是的，這麼年輕就這麼努力，世界是你的！」

23歲柔道好手楊勇緯摘銀、19歲跆拳道女將羅嘉翎勇奪銅牌。（圖／本報系資料照片季志翔攝）

吳淡如坦言自己是一日球迷，在之前沒有聽過羅嘉翎的名字「因為才19歲啊。183公分。未成年。多麼好的天賦。純真無邪的笑容，只屬於青春無敵的年紀」，吳淡如也認為，羅嘉翎初生之犢的勇氣令人感動「世界將是她的，並不急著現在拿金牌」，大讚羅嘉翎眼睛有發光的夢想。

看著選手在場上奪獎，讓吳淡如有感寫下：「我說自己過氣絕對不是酸自己。這是事實，世界屬於年輕人的」，她還後悔說：「為什麼我年輕的時候這麼蹉跎光陰呢？」吸引網友留言安慰，吳淡如也發揮正能量喊話「一起加油囉，還能活著真不錯」。