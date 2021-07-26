新北市今（26日）辦理線上「校園版血氧機」教師研習，一開放報名就秒殺，提供90位技術型高中教師參與，市長侯友宜今特別參與血氧機DIY體驗。（新聞局提供）

新北市今（26日）辦理線上「校園版血氧機」教師研習，一開放報名就秒殺，提供90位技術型高中教師參與，市長侯友宜今特別參與血氧機DIY體驗。（新聞局提供）

新北市今（26日）辦理線上「校園版血氧機」教師研習，一開放報名就秒殺，提供90位技術型高中教師參與，市長侯友宜今特別參與血氧機DIY體驗。（新聞局提供）

新北市今（26日）辦理線上「校園版血氧機」教師研習，一開放報名就秒殺，提供90位技術型高中教師參與，市長侯友宜今特別參與血氧機DIY體驗，並與線上研習教師互動，鼓勵教師引導學生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。

教育局表示，研習運用電子資訊專業知能，透過感測器、單晶片微控制器與程式撰寫組裝成「校園版血氧機」，發揮技職教育務實致用的特色，提供守護校園健康安全的專題作品。

侯友宜表示，自去年疫情開始，新北市技高師生在最短時間自製「校園版額溫槍」並於寒假使用，後續更持續發展紅外線顯像儀、高科技防疫口罩套、自動測溫器等專題作品。

今年疫情爆發，大家關注到「快樂缺氧」的健康問題，血氧機一度缺貨，而教育局特別與高苑科技大學合作引入「校園版血氧機」到技職教學現場，並與泰山高中團隊合作，讓師生在真實情境落實專業技能應用，縮短學用落差。

教育局表示，血氧機的原理是運用穿透光，擷取血液中帶氧及去氧血紅素個別濃度變化訊號，透過特定波長光源，利用光電檢測器取得血氧濃度。本次研習是利用感測器搭配單晶片微控制器進行控制，並運用電子資訊專業知能創造出血氧機，也能做到目前市場商品無法做到的功能，將量測結果傳送至Google與LINE雲端紀錄通知，期待為防疫工作盡一份心力，避免快樂缺氧症之危險。

未來也可以運用於獨居老人的照顧，管理者可以隨時掌控是否有長者因為身體不適須及時協助，實現務實致用之精神。

共同研發校園版血氧機的泰山高中陳致中主任表示，學校的電子科及機械科教師進行團隊合作，以跨域學習、機電整合的特色進行研發，也期待讓未來技術型高中同學能學以致用解決生活周遭的問題。參加研習的呂昇翰老師表示，自己本身是電子科老師，來參加研習除了理解血氧機的製作原理外，也規劃將防疫的議題融入後續專題實作課程。