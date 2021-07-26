台灣本土疫情自5月下旬起開始發燒，房市買氣急凍，來客數和成交數慘淡，現階段疫情趨緩，7月27日起將降為二級警戒，也讓房地產業者鬆了一口氣，多數業者都認為，剛開始解封，可能民眾心裡還是會有些擔心，預期來客數將會慢慢回來，剛性需求產品將更回溫，至於房價則因營造成本及缺工問題難解，預期仍將會繼續維持現況。

解封後房市是否會有報復性的買盤出現？達麗執行副總梁景清直言，沒有那麼樂觀，不致於會立刻出現報復性的買盤，不過，買氣將會緩升，一個月好過一個月。在5月中旬疫情剛開始爆發之時，旗下各地的推案來客數直接打了1折，不過，6月中旬後高雄區的推案，購屋者陸續出現，開始有穩定的成交，台中的個案每週也有2~3戶的成交。

梁景清說，雖然目前疫情趨緩，但是否會如同國外還有第二波或第三波，大家都不知道也都會擔心，因此，來客數並不會一下子蜂擁而出，若疫情能維持穩定，預期來客戶每個月以成長1成的方式回彈，想要回到疫情前的熱銷情形，預估將需要半年左右的時間。

在全台民眾自主隔離的狀況下，房市買氣雪崩，其中北部比南部更為明顯，在南部案例比較少之下，感受比較沒有那麼深刻，京城建設發言人周敬恆說，高雄自從端午節後到案場看屋的民眾開始增加，在正式解封，看屋人數應該會突然間增加很多，再漸漸回歸正常，房市交易暫停是因疫情導致，但剛性需求的買盤並未因疫情而消失，至於房價，他則說，營造成本高再加上缺工問題沒解決，房價將會維持現況。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，中南部漲勢較北部鮮明，一來是房價基期較低，再來則是近兩年的疫情，雙北人口密度高，社會經濟活動頻繁，因此較為嚴峻，但中南部影響不大，房市熱度延續近年的上升趨勢，締造亮眼漲幅。

若是撇開疫情不談，未來房價到底走勢如何？房市趨勢專家李同榮提出認為，目前房市雖然有COVID-19與房地合一稅2.0兩隻黑天鵝，但在市場資金充沛、利率偏低與經濟強勁增長的三角龍獸支撐下，兩代不同堂趨勢將持續發酵，未來三年內，房價仍然會在上升趨勢線上維持價量俱揚的局面，而少子化真正影響房價的關鍵，將會在四年後勞動力人口較明顯下降後逐漸發酵。

李同榮直言，長期影響房市的不利因素就是少子化問題，當然，這些問題也可經由生產自動化、投資移民政策等策略化解，而房價走勢最終仍然取決於市場供需面(包括開工量與使照核發量對比)、經濟基本面(包括資金、利率、稅率、GDP)、景氣技術循環面(包括初升、主升、末升段走勢)等三大面向。