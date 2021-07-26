對北京當局擴大科技產業整改的擔憂來襲，周一香港股市重挫，目前恆生指數大跌670點或2.46%，為26650.7點。國企股(H股)崩跌近3%，為9544.75點。
恆生科技股重挫，目前慘跌5.13%，所有成份股中，僅中芯國際、華虹半導體和舜宇光學免於滅頂，目前分別漲1.8%、2%和1.4%。
中國監管當局以騰訊5年前收購中國音樂集團股權涉嫌壟斷為由，下令該公司解除獨家音樂版權，騰訊盤中重挫近5%。
中國當局持續加重對網路和科技公司的整改力道，科技股表現疫弱，阿里健康大跌8.4%，同程藝龍跌逾4%，閱文集團跌4.6%，美團和金山軟件跌6%，京東健康跌11.6%，京東跌近6%，嗶哩嗶哩跌逾12%，網易跌逾10%。
北京當局頒布新措施，將進一步規範校外課程，並有效減輕學生過重的校內外課業負擔，即落實所為的「雙減」教育政策。受此打擊，教育股集體暴跌，新東方在線崩跌逾30%，思考樂教育跌逾40%，卓越教育跌38%。
海底撈上半年獲利不如內部預期，股價開低走低，目前大跌16%。
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