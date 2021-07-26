中鋼感謝各位股東耐心的等待，鑒於行政院已宣布自110.07.27起疫情降為二級警戒，該公司將自110.07.30~110.08.13開始發放110年股東會紀念品(以下簡稱紀念品)，為期15日，惟仍提請股東於兌換時遵守防疫相關規定，配戴口罩及保持社交距離，相關發放地點說明如下：

1. 持有一千股以之上股東，請於110.07.30~110.08.13營業時間內，持本公司110年股東常會開會通知書正本至全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司及聯洲企管顧問股份有限公司等三家業者全台各地營業據點兌換(相關資訊詳如附件)。

2.已於110.05.19~110.06.15期間參加本公司110年股東常會電子投票之股東(不限股數)，請於110.07.30 ~110.08.13營業時間內，前往本公司股務代理機構凱基證券股務代理部，憑身分證明文件或出示股東會電子投票畫面查驗後領取紀念品(凱基證券兌換地點相關資訊詳如附件)。

3. 股東會當日親自出席之股東(不限股數)，請於110.08.30當日持本公司110年股東常會開會通知書正本或憑股東身分證明文件至股東會場外紀念品發放處查驗後領取紀念品，發放時間為至股東會結束為止，紀念品恕不郵寄，會後亦不補發。