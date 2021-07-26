政府宣布疫情警戒7月27日起將下調至二級，預期各地人車潮將湧現，產險業表示，歷經超過兩個多月的三級警戒，「出門旅遊」應是許多不少民眾降級後最想要做的事之一，提醒民眾駕車出行前，建議加保第三人責任保險、超額責任保險，讓每趟出行都心安。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，長達約70天的三級警戒後，不少民眾期待降級之後可出遊，但依內政部警政署交通意外事故統計，去年6至10月安心國旅期間，因各地車流量大爆發，致使交通事故件數達12萬件，創下歷年同期新高。現隨著疫情調降為二級警戒，各地車流、人流將明顯增多，交通事故發生的機率也將可能向上攀升，建議民眾可從保障範圍以及保險金額兩點檢視既有的車險保障是否足夠，並即時校正強化保障。

當交通事故發生時，強制險是最先啟動的保險，理賠金額最高220萬元，提供事故受害者的保障，但不包含財物損失，事實上若僅投保強制險是無法填補造成第三人財物損失的風險。

新安東京產險表示，尤其現在進口車及超跑滿街跑，若不幸擦撞超跑，須賠償對方天價修車費用時，強制險就無法賠償任何財物損失，所有修車費用都必須自己負擔且大部分車主投保第三人責任保險時，針對財物損失的保障，通常保額是不足以轉嫁遭鉅額求償的風險，建議車主們投保第三人責任保險時，也加保超額責任保險，將可能面臨的經濟壓力風險轉嫁給保險公司。

新安東京海上產險也表示，超額責任保險與第三人責任保險最大差別在於，超額責任保險不論傷害或財損，保險額度內都可共用，是屬於第三層防護，即事故理賠金額在強制險及第三人責任保險都不夠賠付的情況下，超額責任保險就會啟動，但超額責任保險無法單獨投保，車主們可於投保第三人責任保險時附加投保。