東京奧運羽球小組賽，首戰不幸落敗的男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天直落二擊退英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），仍有機會從小組賽出線，賽後兩人坦言難忘前天（24日）第1場小組賽第3局19比16被對手逆轉的畫面，今天把心態擺正、並調整節奏，用贏球再把信心找回來。

要整理輸球心情再出發總是不容易，李洋笑說，昨天練球時兩人互對對方前一晚有睡好嗎，「結果我們兩個都說沒睡好，腦海會一直浮現當時的畫面。」王齊麟補充：「一躺下就想到當時19比16的畫面，還有最後一顆球沒有救到的悔恨。當時真的太急著要把比賽拿下來，沒想說應該緩個節奏穩下來。」

李洋接著說，今天他和齊麟在控制心情、節奏上就做得比較好，「我們會去尋求換球或是擦汗來緩解一下比賽當下不順的情況，今天也是利用一個挑戰來調整，其實我們兩個都知道那球對方好球得分，但因為分數被追上，我認為有必要來暫停一下穩定心情。」

之前表示出賽當天會透過星座運勢讓身上有當天幸運色物品的王齊麟，今天握把布就是幸運色黃色，他笑說：「今天賽前的訓練服本來穿粉紅色短T，出門時特地把黃色的放進球袋，其實也不是說第1場比賽輸球跟幸運色有關，主要是自己沒把握，而且過稱中我們也有兩顆翻網幸運球，其實也夠幸運了。」

王齊麟透露，前一場可能有些期望、壓力比較大，輸的時候蠻失落了，今天就是擺正心態、上場享受比賽，也因為心態放鬆，打起來節奏較順暢，下一場對印尼男雙世界第一蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon），「麟洋」認為就是全力以赴，希望有機會衝擊對手。