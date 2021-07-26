東京奧運會射擊比賽25日舉行10公尺氣槍項目的角逐。出生在1995年之後的年輕槍手表現突出，在全部6名獎牌獲得者中佔5人。其中16歲的大陸小將盛李豪在個人第一次正式國際比賽中就贏得奧運銀牌。

在男子10公尺氣步槍比賽中，大陸年少成名的楊皓然無疑是奪冠大熱門，在資格賽中，這位25歲的世界冠軍一掃上屆里約奧運表現失常的陰霾，穩穩打出632.7環，以第一名晉級決賽。而在大陸隊最終階段選拔中，殺出來的16歲小將盛李豪打出629.2環，以0.1環的最微弱優勢驚險躋身決賽。

全場最年輕的盛李豪表現優異，在全場聚焦最後兩人對決的情況下，最後一發仍然能打出10.8環的表現，最終以0.7環之差拿下銀牌。盛李豪表示：「很開心、沒有很大壓力」。

最終獲得銅牌的楊皓然表示，自己是第二次參加奧運會，總結來看，該做的都做了，唯一遺憾的就是決賽，國旗升了國歌沒奏，有點遺憾。