東奧在開幕式以來都沒有觀眾，現在日本政府與東奧組委會可能有些後悔了，根據美媒《雅虎體育》的消息，東奧考慮開放一定數量的觀眾入場，最先從戶外的競賽開始。奧運的重頭戲是田徑，主要集中在7月底之後，那時候也沒觀眾就太慘了。然而這個還只是在初步討論的階段，東奧組委會尚未正式對外回應。

日本政府為了續辦東奧而承受國內巨大的民怨，開幕典禮愈豪華絢爛，配上空無一人的觀眾席就愈顯得淒涼（場館建造花費14億美元）。雖然因為東京當地的緊急狀態，附近的商家與餐廳都受到限制，東京巨蛋仍然在周日放進5000人觀看職業摔角。不屬於奧運管轄的賽事已經開放觀眾，在戶外道路上比賽的自由車也出現一些觀眾了。

選手方面，原本比賽結束後強制選手戴回口罩，現在也開放讓奪牌的選手脫下口罩合影，畢竟這可能是一生一次的風光鏡頭。但是拍照有短短30秒的時間限制，走上頒獎台之前又要戴回去。

如果開放觀眾，受益的可能有田徑、足球、沙灘排球這些較空曠的場地，或許也能稍微幫政府挽回一點民意。即使有外賓捧場，日相菅義偉的「奧運外交」被認為是算盤落空，美國正副總統都沒來，先進工業國G7的領袖僅有法國總統到場，自家的豐田汽車更是撤掉奧運廣告並且缺席開幕。