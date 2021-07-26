中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨日記者會中表示，經ACIP（預防接種諮詢委員會）專家開會討論，認同AZ可混打mRNA疫苗，引發醫界一片歡呼。前台大醫院感染科醫師林氏璧也相當高興，同時也點出混打該知道的3件事，「想要混打的朋友要有心理準備。」

林氏璧今（26）日稍早於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，台灣終於開放混打新冠疫苗了，但可能面對Delta印度變種病毒的第一線人員，應該給予他們更好的防護盔甲，保護他們也是保護我們大家。

林氏璧表示，很高興指揮中心終於可以從善如流提供混打選擇，同時他也提醒3件事。第一，混打本身是有風險的，兩種不同的疫苗會承受兩種疫苗的風險，發生不良反應的機率也必較高，「想要混打的朋友要有心理準備」。

林氏璧接著說，第二，混大在許多小型研究中顯示中和抗體較高、細胞免疫較強，但終究還沒有大量資料證實這樣的保護力真的比較好。第三，未來在歐洲等地，預期會有較大規模的混打保護效益及安全性資料出爐，因此混打是否會進一步開放，也要視疫苗的的供應量，因此建議一般民眾稍安勿躁，等待指揮中心的決定。

不過，林氏璧也表示，目前台灣社區面對的新冠病毒仍屬英國Alpha變異株為主，建議指揮中心應廣泛讓民眾施打第一劑。

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