義大利時尚精品業者亞曼尼（Giorgio Armani）表示，拜中國與美國業績所賜，使該公司2021年上半銷售躍升34％，不過預料到明年才能完全復甦至疫情前水準。

亞曼尼董事長暨執行長喬治·亞曼尼表示，「返回疫情前水準的目標要到2022年完成，也就是直接合併營收超過20億歐元。」

亞曼尼指出，去年合併淨營收減少25％至16億歐元（約19億美元），淨利9000萬歐元，營業虧損2900萬歐元。

但該集團未公布今年上半業績數據，僅表示到目前為止銷售呈現正向趨勢，預料2021年獲利會提升。