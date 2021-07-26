茂迪(6244)今早舉行股東會，董事長曾永輝信心喊話，茂迪今年下半年營運將優於上半年的格局不變，高效+大尺寸的模組也將在第四季度加入營收，為營運增添動能。

曾永輝指出，2020年是公司告別六年多虧損、首次轉虧為盈的一年，回首整個整理、整頓的過程，公司非常感謝股東們對經營團隊的信任與支持，也謝謝整個經營團隊的努力。展望未來，除持續不懈地在技術上耕耘、推出更高轉換效率的模組外，公司對電站及漁電共生的投入，也將持續增加。

茂迪今年以來接單及出貨旺盛，單月合併營收持續攀升，連7個月的年增正成長；6月單月營收更創下107年12月以來新高，今年上半年營收27.37億元，年增54.9%。除國內需求外，開拓國外市場也逐漸顯現成果，是帶動營收成長的重要因素。茂迪過去二年積極推動高效模組出貨比重增長，加上產品供不應求，也帶動公司整體營收表現節節攀升。

整體而言，茂迪第3季很有機會比第2季顯著成長，整體下半年營運將優於上半年，全年業績表現可期，今年獲利表現樂觀。茂迪推出下一代N型MoPower-360電池最高功率可達360W，封裝成的模組效率突破21%，領先業界平均19.8%的水準，已完成台灣首例的自願性產品驗證(VPC)，亦通過了經濟部金能獎的測試項目。該產品具有 TOPCon電池的材料與元件特性，可改善在清晨黃昏、陰雨天等弱光環境發電能力，適合用於台灣高溫多雨的特殊氣候，讓同樣的發電度數所節省的用地面積超過 0%以上，為地窄人稠的台灣市場提供更有效率的土地利用，發電效率將使電站建置成本下降6~8%，或使發電收益至少提高10%。