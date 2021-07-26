經濟學家羅奇（Stephen Roach）提出警告表示，北京當局大力整改在美國上市的中國企業，將對市場造成廣泛的影響。

羅奇被視為是全球領先的亞洲問題專家之一，他認為北京這些行動，是兩國進入冷戰初期的訊號。

這位摩根士丹利亞洲公司前董座在接受媒體訪問時表示：「談到中國，我是一個先天的樂觀主義者。但我發現這些行動真的非常令人不安。中國正在追求其新的創業驅動型經濟的核心，並且正在追求他們的商業模式」。

羅奇表示，全球前二大經濟體之間的緊張局勢，可能達到1970年代初以來從未見過的程度。即使美國公司不直接與中國進行貿易往來，但幾乎所有他們接觸的東西都得經過全球供應鏈，因此美中關係降溫，對美國公司和對投資美國公司的投資人將造成重大影響。企業根本無法擺脫與中國的關連。

此前CNBC知名財經財目主持人Jim Cramer也向投資人發出類似警告，他表示基於監管威脅升高，投資在美國證交所掛牌的中國股票風險太大。