國內知名BBS社群平台批踢踢實業坊（PTT）先前曾因帳號註冊浮濫，站方一度暫停受理新帳號申請。今天站方公告即日起全面開放註冊，非台大學生也能用電子信箱和AOTP手機認證。

PTT最初由台大學生創辦，以電子布告欄（BBS）系統為主提供一系列服務，是讓學生交換校園情報的網路平台，現在已成為台灣最大的網路討論空間之一。

PTT今天公告，即日起開放以任意電子信箱註冊帳號，並新增AOTP手機驗證方式，目前限中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星的月租型門號。

公告指出，註冊時若使用PTT站方信任的電子信箱（目前支援@ntu.edu.tw），即可自動通過帳號認證。若非信任的電子信箱，將設為「聯絡信箱」，使用者需再進入「個人設定區」並認證帳號。

PTT表示，站方將持續評估新的認證方式，未來若新增其他認證方式，將另行公告。（編輯：趙蔚蘭）1100726