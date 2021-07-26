救難人員下海親自將李小弟弟遺體抱上岸。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

43歲的李男26日清晨被尋獲。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市旗津區貝殼博物館前海域，昨（25日）傍晚發生李姓男子為救6歲兒子，雙雙落水失蹤意外，李男遺體先於今（26日）晨6點多尋獲，6歲兒子遺體也在近11時發現，父子不幸雙亡。李妻徹夜等待仍迎來噩耗，不禁撫屍痛哭，家屬悲傷透露，李男前天就帶一對兒女到旗津玩水，李妻當時警告不要再去海邊玩水，豈料昨天李男又帶孩子去玩，發生憾事。

25日下午，43歲的李男帶著一對兒女在貝殼博物館前海域戲水，突然一道強浪來襲，6歲兒子竟被海浪捲走，8歲女兒立刻呼喊爸爸救命，李男見狀立刻不顧一切也跳下水希望救回兒子，未料卻雙雙消失在海面上。

今晨6點，有民眾在該海域發現一具浮屍，消防拖救上岸，經李妻確認，就是李男遺體，李妻當場撫屍崩潰痛哭。而6歲男童遺體也在上午近11時浮出水面被發現，由救難人員下海抱上岸。

據ETtoday新聞雲報導，男童舅舅透露，姐夫24日就帶2名小孩到旗津玩水，被姐姐罵說不要再去海邊玩；誰知道姊夫25日下午又帶小孩來玩，發生憾事，真的很難過。