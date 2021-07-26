高雄21歲商姓男子好心出借機車給情同兄弟的27歲友人林男，未料，林男將機車騎走後，一直沒有歸還，商男多次試圖與林男聯繫卻都未獲回應，最後只能忍痛割捨兄弟情誼，憤而對林男提告侵佔，警方25日巡邏時查獲商男的機車，訊後依侵佔罪現行犯，將林男移請高雄地檢署偵辦。

高市警苓雅分局凱旋路派出所員警25日晚間7時執行巡邏勤務，途中行經光華一路時，員警利用小電腦查詢沿線車輛時，赫然發現一名男子騎乘的機車竟為失竊車輛，且顯示是侵占狀態，警方見狀立即趨前攔查。

駕車的林男向警方坦承，機車的確非自己所有，是向商男借騎，他今年1月初退伍後，因工作需要，自身又沒有交通代步工具，才會向商男借來使用，他聲稱與商男私下感情很好，有如親兄弟般，平時東西都會互相借來借去，不知遭自己已被商男提出侵占告訴。

警方尋獲車輛後，立即與商男聯繫，警方也將林男闡述的過程與他確認，商男表示，借車一事屬實，但林嫌自從跟他借完機車後，就再也不與他聯繫，甚至已多次致電林男，他也都不接電話，自己的普重機車怎麼要都要不回來，在無計可施的情況下，只能決心割捨兄弟情，在今年1月初向警方求助並提告侵佔，希望能將愛車尋回。

林男頓時懊悔不已，除了必須接受友誼決裂的事實，更吃上官司，在這樣的雙重打擊下，林男直呼「真的很後悔跟他借車！」，警方訊後全案依侵占罪現行犯，將林男移請高雄地方檢察署偵辦。